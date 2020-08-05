Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM.
Артист вышел из автомобиля ФСИН, окруженного журналистами и фоторепортерами, и зашел в здание суда. Ефремов проигнорировал вопросы журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Пресненский районный суд Москвы продлил Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на полгода.
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