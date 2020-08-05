Кызыл, , 09:53 — REGNUM По состоянию на 5 августа в Туве коронавирус выявлен у 6258 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 17 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

За сутки выписались 173 пациента, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 138. За весь период в Туве выздоровели 4568 человек.

С 22 мая по 20 июля в республике зарегистрировано 60 случаев смерти пациентов с основным диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве в августе 2020 года стартовал второй этап снятия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса.

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