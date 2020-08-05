Нальчик, , 09:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прекратил прием пациентов, заразившихся коронавирусом, госпиталь, развернутый на базе Центральной районной больницы города Прохладный. С 15 августа медицинское учреждение начнет работать в штатном режиме, принимая плановых пациентов, сообщили в минздраве республики.

Причиной закрытия госпиталя в ведомстве назвали снижение напряженности из-за пандемии коронавируса и уменьшение количества тяжелых пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.

За время работы госпиталя в Прохладном — с 11 мая 2020 года — он принял на лечение около 850 больных. Им оказывали помощь 160 медработников. В настоящее время в здании больницы проводится дезинфекция, после которой она заработает в обычном режиме.