Благовещенск, , 09:44 — REGNUM В Амурской области готовятся к приёму международного конкурса полевой выучки экипажей мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: «Суворовский натиск» впервые столкнулся со сложными погодными условиями

«Мы должны достойно встретить и провести международные армейские соревнования «Суворовский натиск», — сказал на заседании штаба по подготовке к международным соревнованиям губернатор Василий Орлов.

Финал Международного конкурса впервые состоится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. В нём примут участие команды из 10 стран мира. Открытие соревнований запланировано на 23 августа.

К соревнованиям готовится открытие первой части копии Албазинского острога.

Во время «Суворовского натиска», если позволит эпидобстановка в регионе, планируется принятие нескольких сотен школьников региона в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Как сообщало ИА REGNUM, всеармейский конкурс экипажей мотострелковых взводов «Суворовский натиск» в Амурской области впервые столкнулся с суровыми погодными условиями. Конкурс проходил в июне в сложнейших условиях сильных дождей.