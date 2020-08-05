Благовещенск, 5 августа 2020, 09:44 — REGNUM В Амурской области готовятся к приёму международного конкурса полевой выучки экипажей мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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«Мы должны достойно встретить и провести международные армейские соревнования «Суворовский натиск», — сказал на заседании штаба по подготовке к международным соревнованиям губернатор Василий Орлов.
Финал Международного конкурса впервые состоится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. В нём примут участие команды из 10 стран мира. Открытие соревнований запланировано на 23 августа.
К соревнованиям готовится открытие первой части копии Албазинского острога.
Во время «Суворовского натиска», если позволит эпидобстановка в регионе, планируется принятие нескольких сотен школьников региона в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Как сообщало ИА REGNUM, всеармейский конкурс экипажей мотострелковых взводов «Суворовский натиск» в Амурской области впервые столкнулся с суровыми погодными условиями. Конкурс проходил в июне в сложнейших условиях сильных дождей.