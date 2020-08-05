Москва, , 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества.

В организации уточнили, что многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур, в результате длительного хранения.

«Поэтому свежевыжатые соки рекомендуется употреблять в течение 15−20 минут после приготовления», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Роскачестве добавили, что употребление фруктозы в избыточном количестве вредит организму. Фруктоза может перерабатываться только в печени, а та часть фруктозы, которая не преобразовалась в глюкозу для получения энергии, сразу преобразуется в жир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина сообщила, что полноценный сон и сбалансированное питание помогают организму противостоять болезням.

Сон, который длится не менее шести часов в сутки, является очень важным фактором для здоровья и иммунитета. Снизить стресс и чувство тревоги позволит физическая нагрузка.

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