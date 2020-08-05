Абу-Даби, , 09:42 — REGNUM Самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в Дубае — окрасили в цвета флага Ливана в «знак солидарности с братским народом». Об этом сообщили на странице администрации Бурдж-Халифа в Twitter.

«Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения», — говорится в сообщении. Соболезнования также принесли власти Египта — в цвет флага Ливана были выкрашены пирамиды в Гизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 100 человек, пострадали 4 тыс. человек. По предварительным данным, причиной взрыва стала аммиачная селитра, которая несколько лет хранилась на складе после конфискации.