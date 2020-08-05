Москва, 5 августа 2020, 09:41 — REGNUM Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов, сообщает 5 августа московский оперативный штаб.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1329 пациентов», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Всего с начала распространения коронавируса в Москве вылечились 184 969 пациентов.
Тем, кто завершил лечение, столичные врачи предлагают сдать плазму крови.
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