Сухум, , 09:48 — REGNUM В инфекционной больнице в Сочи будут принимать на лечение из Абхазии пациентов с диагнозом «COVID-19». Об этом 4 августа заявил глава абхазского минздрава Тамаз Цахнакия, заявление которого обнародовала пресс-служба министерства здравоохранения Абхазии.

В этот день в республику прибыла делегация Минздрава России, чтобы оценить меры, принимаемые в стране для предотвращения распространения коронавируса и для лечения COVID-19. Российские эксперты посетили Гудаутскую ЦРБ, являющуюся госпиталем для приема заразившихся SARS-CoV-2, а также станцию скорой помощи и детскую поликлинику в Сухуме.

На совещании представители Минздрава России пообещали направить для работы в Гудаутской ЦРБ бригаду врачей и поставлять лекарства. Также российская сторона готова принимать пациентов из Абхазии.

«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию. В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», — сказал Цахнакия по итогам совещания.

Стоит отметить, что после снятия карантинных ограничений на абхазо-российской границе 1 августа в Абхазию направилось большое количество туристов. В минздраве республики были этим обеспокоены, опасаясь, что в стране резко вырастут темпы распространения коронавируса, и не хватит мест для пациентов COVID-19.

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