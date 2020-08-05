Новосибирск, , 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 62 человека, на ИВЛ — 15 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 9846 случаев заражения коронавирусом, 8194 пациента выписаны с выздоровлением.