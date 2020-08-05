Абуджа, , 09:52 — REGNUM Занятия в выпускных классах средних школ в Нигерии возобновились почти через четыре месяца после того, как все школы страны были закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, работа выпускных классов школ была возобновлена с 4 августа. Теперь у учеников выпускных классов есть всего две недели, чтобы подготовиться к экзаменам.

Ношение масок для лица, соблюдение социальной дистанции и использование средств для мытья рук обязательны во всех школах страны, говорится в сообщении министерства образования Нигерии.

По мнению экспертов, открытие школ для выпускников может быть использовано правительством в качестве подготовки к открытию всех классов в школах Нигерии.

Читайте ранее в этом сюжете: С 4 августа в школах Нигерии возобновятся очные занятия