Киев, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 1271 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил 5 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 24 человека, выздоровели 914 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине подтверждены 75 490 случаев заражения, скончались 1788 человек, а выздоровели — 41 527.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Израиля попросил власти Украины запретить паломничество хасидов в город Умань, чтобы предотвратить массовое заражение коронавирусом.

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