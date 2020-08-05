Москва, , 09:31 — REGNUM Свыше 246 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 246 685 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 29,4 млн, 232 тысячи из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий во всем мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч человек.