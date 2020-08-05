Кемерово, , 09:26 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 26, Новокузнецк — 19, Междуреченск — 16, Киселевск — 12, Промышленновский МО — четыре, Юрга — три, Мыски — три, Таштагольский МР — три, Осинники — два, Прокопьевск — два, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время выздоровели 59 пациентов.

Всего в Кухзбассе 4062 случая заражения коронавирусом, 2724 человека выздоровели, 26 скончались.