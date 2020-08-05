Москва, , 09:22 — REGNUM Всплеск активности мошенников, действующих в сети через поддельные сервисы по доставке еды, зафиксирован в России. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности.

В период пандемии значительно вырос спрос на онлайн-доставку еды. Мошенники стали использовать популярные бренды и площадки в русскоязычном сегменте, рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

По оценкам команды Group-IB, за период пандемии мошеннических сайтов, связанных с доставкой и ретейлом, стало на 30−40% больше, сказал глава подразделения Brand Protection Антон Долгалев.

Чаще всего пользователь не дожидается заказанного товара, а мошенники завладевают данными его карты. Телеграм-канал In4Security отмечал ранее, что за время пандемии появилось 56 поддельных сайтов сервиса Delivery Club и 30 фейковых сайтов сервисов «Сбермаркет» и «Яндекс.Еда».

В «Яндекс.Еде» отметили, что такие сайты быстро нейтрализуют. В «Сбермаркете» и Delivery Club также сообщили, что активно выявляют подделки через систему безопасности.