Владикавказ, , 09:22 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность преступной группы, торговавшей героином в городе Владикавказе. При обыске у подозреваемых обнаружено около килограмма смертельного зелья. Организовала торговлю наркотиками 46-летняя жительница Твери, сообщили 5 августа в пресс-службе МВД по республике.

Она вовлекла в преступную деятельность свою несовершеннолетнюю дочь и ее 20-летнего молодого человека. Под видом туристов они прибыли на территорию республики и стали распространять наркотики методом закладок. В момент задержания у женщины и молодого человека было обнаружено и изъято 92 свертка с веществом белого цвета.

Еще около килограмма было обнаружено под батареей при обыске по месту жительства подозреваемых. Этого объема хватило бы более чем на 4000 разовых доз, отметили в МВД. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Все задержанные дали признательные показания. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.