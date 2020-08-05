Абакан, , 09:21 — REGNUM Улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается в Абакане (Хакасия) в течение последних двух недель. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в мэрии города.

По данным замруководителя управления Роспотребнадзора по Хакасии Татьяны Викторовой, среди жителей Абакана «за последние недели наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией».

За неделю в городе регистрировалось от двух до двенадцати случаев ежедневно.

«В результате мы видим, что за две календарных недели среднесуточный темп прироста заболеваемости по Абакану составил 0,4%, по республике — 0,7%. Видим сокращение, в том числе, семейных очагов», — прокомментировала Викторова.

Она уточнила, что в целом в Хакасии сохраняется повышенный уровень заболеваемости внебольничными пневмониями. За последнюю неделю зарегистрировано 115 случаев, порог превышен почти в три раза. 46% пневмоний обусловлены коронавирусом. В Абакане превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей от семи до 14 лет. специалисты призывают строго соблюдать все меры по предупреждению инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 5 августа коронавирус выявлен у 2944 человек.

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