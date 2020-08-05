Москва, , 09:21 — REGNUM Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить регулярные авиарейсы Жуковский — Анталья с 14 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Самолеты будут отправляться из Подмосковного аэропорта по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов 14 августа начинается от 16 564 рублей. Однако 21 августа билет можно купить за 10 529 рублей, 23 августа — 7729.

Напомним, с 10 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует возобновить полеты в Анталью, Даламан и Бодрум из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону.