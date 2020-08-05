Москва, , 09:16 — REGNUM На западе Москвы создадут новый крупный парк площадью 24 га. Парк «Событие» с амфитеатром и водоемом появится в районе Раменки, сообщили в Стройкомплксе.

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Территория парка будет состоять из общественного благоустроенного пространства площадью 11,5 га и природной долиной у реки Раменки площадью 12,4 га. Дизайн разработали ведущие европейские архитектурные бюро.

Парк «Событие» разобьют на несколько зон: главный бульвар, событийная зона, «фабрика молодежи», рекреационные зоны со скверами и природный парк с променадом. Работы начнутся осенью 2020 года. Открыть парк планируется в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы появится первый секретный парк по мотивам произведения английской писательницы Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад».

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