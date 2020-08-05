Тбилиси, , 09:17 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Данные об этом 5 августа опубликовали на сайте Stopcov.ge.

В сообщении говорится, что всего на текущую дату в стране зафиксировано 1197 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 12 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 974 или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7066 человек, в стационаре — 294.

Стоит отметить, что в Грузии 15 новых выявленных случаев заражения коронавирусом является довольно высоким показателем для сложившейся там эпидемиологической обстановки. Подобных скачков в стране не было почти две недели.

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