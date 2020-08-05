Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, , 09:20 — REGNUM В посёлке Палатка Магаданской области завершается реконструкция 45-квартирного жилого дома в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Также ремонтируют 27 муниципальных квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В новые квартиры Палатки заселятся жители из посёлка Атка — населённый пункт вошёл в региональную подпрограмму оптимизации системы расселения Хасынского городского округа.

Губернатор Колымы Сергей Носов уверен, что жильё будет готово в срок, ключи вручат новосёлам в сентябре.

Заявки на переезд уже подали 63 семьи из 72. Многие жильцы уже осмотрели свои будущие квартиры.

В Атке официально зарегистрированы около 300 человек, но фактически проживают втрое меньше. Новые квартиры помогут значительно улучшить жилищные условия колымчан.

На улучшение условий проживания всем городским округам было выделено 100 млн рублей. Хасынский округ получил около 20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Курилы строятся и празднуют новоселье. 21 семья на острове Шикотан получила ключи от новых комфортабельных квартир.