Ханой, , 09:13 — REGNUM За минувшие 24 часа во Вьетнаме было выявлено 20 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа говорится в сообщении национального координационного комитета по профилактике и контролю COVID-19, которое обнародовано на портале правительственной информации.

По информации комитета, 17 случаев из этого числа были выявлены в центральной провинции Куангнам и ее административном центре — портовом городе Дананге.

При этом 25 июля в Дананге была зафиксирована новая вспышка SARS-CoV-2, после того, как в стране в течение почти трех месяцев не выявляли новых случаев заражения.

Ещё по одному случаю выявили в провинциях Донгнай и Тханьхоа, последний случай — ввозной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.