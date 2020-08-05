Сантьяго, , 09:05 — REGNUM 1462 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано за сутки в Чили, сообщает издание La Tercera со ссылкой на данные минздрава республики.

По данным газеты, указанное значение является самым низким показателем за 85 дней наблюдений в стране, начиная с 11 мая, когда в течение 24 часов было выявлено 1197 подобных фактов. Также за сутки в Чили подтверждено 38 смертей от COVID-19.

Всего в стране зарегистрировано 9745 летальных исходов при этом заболевании и 362 962 случая инфицирования коронавирусом. При этом 336 330 человек смогли излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в ВОЗ объявили, что за сутки в мире было обнаружено 257 677 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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