Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбургской области окончено расследование по делу против участников организованного преступного сообщества. По нему проходят десять жителей региона и соседней Башкирии, сообщает областное управление СКР.

Гражданам вменяют участие в преступном сообществе, а также незаконные организацию и проведение азартных игр. Экс-сотруднику полиции инкриминируют также получение взятки в особо крупном размере. Ещё двое граждан обвиняются в легализации преступно добытых денег.

Следователи считают, что группировка действовала с 21 ноября 2016-го по 29 августа 2017 года. В результате преступной деятельности был получен доход в размере более 28 млн рублей. С группировкой был связан оперуполномоченный полиции, который за взятки предупреждал руководителей о грядущих проверках.