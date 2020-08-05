Ярославль, , 09:03 — REGNUM В Ярославле завершен процесс передачи старейшего в городе Леонтьевского кладбища от прихода Русской православной церкви в управление муниципального учреждения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леонтьевское кладбище City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM в феврале 2020 года Епархиальный совет Ярославской митрополии Русской православной церкви принял решение о передаче кладбища городу. Теперь отвечать за некрополь будет Служба городских кладбищ Ярославля.

«Это кладбище в Ярославле может принять только подзахоронения гробом или урной на участках, где уже есть могилы покойных родственников. Его территория около 10 гектаров. Сегодня мы приняли все документы, и с этого дня здесь работает наш смотритель, который будет принимать заявки от родственников усопших», — рассказал директор МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля» Александр Романенко.

Часть территории здесь занимает Воинское мемориальное кладбище, где запрещены любые виды захоронений. Также на участке Леонтьевского кладбища продолжит работать храм в честь святителя Леонтия Ростовского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле епархия вернет мэрии Леонтьевское кладбище