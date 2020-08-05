Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве 5 августа ожидается сухая солнечная погода. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Характер метеоусловий существенно не изменится и на фоне повышенного атмосферного давления сохранится солнечная, сухая и тёплая погода с температурным фоном на пять градусов выше многолетней климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов, в Московской области — до 28 градусов. Скорость ветра не превысит 7 м/с.