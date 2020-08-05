Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM В связи с традиционным для лета наплывом туристов близ водопада Учар, расположенного в самом труднодоступном природном объекте Алтайского заповедника, разрешённом к посещению, организован сезонный контрольно-пропускной пункт (КПП). Как сказано в пресс-релизе заповедника, на КПП государственные инспекторы отдела охраны заповедника круглосуточно ведут контроль соблюдения природоохранного режима и учёт посетителей тропы, выдают разрешения на посещение маршрута, следят за состоянием переправ, периодически расчищают коридор тропы, а также занимаются сбором мусора на всём её протяжении.

Учар – крупнейший каскадный водопад Горного Алтая Светлана Щигрева

«Я отношусь к тем 5−10% населения Земли, которые боятся высоты, однако в отличие от туристов, которые могут выбрать — идти или не идти к водопаду Учар, я должна пройти с инспекцией весь маршрут. Главное и простое условие прохождения тропы — строгое соблюдение всех правил техники безопасности», — пояснила заместитель директора Алтайского заповедника Светлана Щигрева.

По её словам, перед началом прохождения маршрута дежурные сотрудники проводят с группами посетителей обязательный инструктаж по технике безопасности, предупреждая обо всех особенностях горной тропы.

Напомним, Учар — крупнейший каскадный водопад Горного Алтая и одна из самых удивительных природных достопримечательностей Алтайского заповедника. В отличие от других экотроп заповедника, в основном привязанных к акватории Телецкого озера, этот маршрут следует по одному из крупных притоков реки Челушман (Чулышман). Одно из значений слова «Учар» — «неприступный».

Маршрут линейный, 8,5 км в одну сторону, время прохождения в среднем составляет 7−8 часов (туда-обратно). По оценке экспертов, сложность маршрута к водопаду Учар — средняя, для подготовленных туристов. Самый опасный скальный участок оборудован тросами и металлическими скобами, обустроен привлечёнными специалистами в соответствии с требованиями безопасности. Однако на протяжении всего пути периодически открываются головокружительные виды, поэтому бдительность и осторожность туристам нужно соблюдать постоянно.