Кемерово, , 08:51 — REGNUM Министерство образования Кемеровской области не планирует переводить школы региона на дистанционное обучение, сообщает 5 августа агентство «Красная весна» со ссылкой на ведомство.

Кузбасс участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», который предполагает использование элементов дистанционного обучения.

Об этом говорится в п 4.7 целевой модели проекта. В частности, при занятиях в группах может использоваться интерактивная связь учеников между собой и с учителем, а также дистанционные образовательные технологии.

В министерстве заявили, что проект «Цифровая образовательная среда» не предполагает замену традиционного очного обучения дистанционным. «Речь идет о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ», — сообщили в министерстве.

Отметим, согласно полученному ответу министерства образования Кузбасса на запрос агентства, дистанционное обучение не исключается. Однако не уточняется, в каком объеме предполагается проведение дистанционных занятий.

Напомним, с 2020 года Кемеровская область включена в эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Целью эксперимента является «цифровизация образовательного процесса».

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