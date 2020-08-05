Курган, , 08:51 — REGNUM В Курганской области к концу 4 августа были ликвидированы все лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Возгорания возникли 3 и 4 августа. Задымления, а также запаха гари, на которые жаловались жители Кургана, уже нет.

При этом продолжили действовать степные пожары. Угрозы перехода пламени на объекты экономики и на населённые пункты нет. Тем не менее, по данным Курганского центра по гидрометеорологии, пожарная опасность в ближайшие дни будет нарастать.

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