Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma за причастность к опиоидному кризису в США может попасть под штрафные санкции Генеральной прокуратуры Соединённых Штатов. Речь идёт о почти $13 млрд. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, 5 августа сообщает Reuters.

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Соответствующие документы были направлены на прошедшей неделе в суд по делам банкротств в городе Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк после обнаружения доказательств причастности компании к разжиганию опиоидного кризиса в стране. В них чиновники министерства юстиции США изложили дополнительные детали продолжающегося расследования в отношении Purdue Pharma.

Сумма штрафов, которые Генпрокуратура намерена наложить на компанию, представляет собой максимальный размер, который могут потребовать федеральные прокуроры. Однако, как отметили собеседники издания, конечные суммы, вероятно, будут намного ниже.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года американская фармакологическая компания Purdue Pharma решила провести реструктуризацию и таким образом решить проблемы многочисленных исков по опиоидному кризису в США от властей ряда американских штатов и отдельных городов.

Всего против компании подано около двух тысяч исков. Она, по мнению истцов, проводила такую торговую политику, что пострадали как минимум 400 тысяч американцев — жертв опиоидного кризиса. Претензии к Purdue Pharma касаются выпускаемого ею анальгетика OxyContin. По оценкам истцов, препарат вызывает привыкание, но покупатели об этом не знали. Всего жертвами опиоидного кризиса в США за последние 20 лет стали не менее 400 тыс. человек.