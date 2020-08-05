Ярославль, , 08:44 — REGNUM В Ярославской области с 5 августа возобновляется работа центров дополнительного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Кружок в Ярославле Yarregion.ru

Ограничительные меры снимаются для государственных, муниципальных и частных компаний, которые ведут подготовку по дополнительным образовательным и профессиональным программам. Также могут работать кружки и секции любой формы собственности.

В открываемых образовательных центрах должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора, в частности, обязательным является ношение маски и дезинфекция при входе. Между тем детские сады в Ярославской области пока по-прежнему продолжат работать в формате дежурных групп.

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