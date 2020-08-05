Пермь, , 08:39 — REGNUM В Пермском крае в рамках нацпроекта «Демография» открываются детские сады. Один из них врио губернатора Дмитрий Махонин открыл в Краснокамске.

Новый корпус учреждения рассчитан на 240 мест. Его возвели на федеральные деньги. Посещать здание могут дети в возрасте от полутора лет.

Кроме того, в посёлке Горный появится детсад на 120 мест. Здесь есть зал для занятий физкультурой и музыкой, медицинский кабинет. На здание было потрачено 104,8 млн рублей, из которых 91,8 млн средства краевого бюджета, а ещё 13 млн — местного.

Строительство подобных учреждений позволяет уменьшить очередь в детские сады Прикамья. Таким образом, власть проявляет о населении заботу и создаёт условия для комфортной и удобной жизни людей в том числе и в отдалённых территориях.