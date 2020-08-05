Самара, , 08:45 — REGNUM Самарская область вошла в число 17 регионов России, в которых будут проводить исследования для оценки распространенности возбудителей COVID-19, ОРВИ и гриппа в межэпидемический период. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные исследования проводятся с 1 августа по 13 сентября текущего года. Будут исследоваться пять возрастных групп и сотрудники некоторых профессий, которые часто контактируют с людьми (работники торговли, общественного транспорта, проводники и другие).

Отмечается, что исследование организует Референc-центр по гриппу Роспотребнадзора и проводится для выявления особенностей эпидемиологического процесса, а также для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации как в субъекте РФ, так и России в целом.

Помимо этого, на основании полученных данных, будут разрабатываться мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19.

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