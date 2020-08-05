Москва, 5 августа 2020, 08:32 — REGNUM Работы по ремонту участка Тверской улицы завершены, сообщил вице-мэр Пётр Бирюков.
По его словам, в работах приняли участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и свыше 1350 единиц техники. Произведена замена асфальтового покрытия на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка. Площадь работ составила порядка 50 тыс. кв. метров. Использовано 8,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
Бирюков рассказал, что работы велись методом бесшовной укладки, потребовавшего полного закрытия движения на участке.