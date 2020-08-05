Джуба, , 08:33 — REGNUM У 78 медицинских работников в Южном Судане подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

По словам одного из медицинских работников, один его коллега скончался.

«Весьма прискорбно упомянуть, что мы потеряли одного из наших друзей — медицинских работников. Раньше он работал в Джубе, в учебной больнице. Это первый зафиксированных случай смерти после заражения коронавирусом среди медицинских работников у нас в стране», — сказал доктор Мэтью Тутт журналистам в столице страны, Джубе.

В июле восемь медицинских работников в Южном Судане уволились из-за давления со стороны своих семей, которые выразили опасения, что они могут заразиться сами и заразить своих родственников.

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