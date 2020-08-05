Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM В Казахстане с 1 августа зарегистрировано 8054 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, в том числе 1799 — за минувшие сутки. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

С начала августа скончались 86 пациентов с пневмонией, в том числе 17 человек — за минувшие сутки. С 1 августа минздрав Казахстана публикует данные о пациентах с пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Казахстане выявили 94 882 случая заражения коронавирусом, в том числе 1062 — за минувшие сутки. Скончались 1058 пациентов с коронавирусом.

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