Петухово, Курганская область, , 08:28 — REGNUM В Петухово Курганской области начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его уже осмотрел губернатор Вадим Шумков.

В ФОКе два просторных спортивных зала. Один из них для игровых видов спорта, универсальный, а второй — для бокса и единоборств. Также здесь имеются площадка для настольного тенниса и тренажёрный зал.

Также есть душевые и раздевалки, а для болельщиков — трибуна и электронное табло. Кроме того, работает кафетерий.

Строительство и оснащение ФОКа шло в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На эти цели направили почти 104 млн рублей. Кроме того, из средств областного бюджета был закуплен инвентарь для единоборств. Заниматься в ФОКе смогут более 400 воспитанников местной детско-юношеской спортшколы, а после 20:00 по местному времени — все желающие.