Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Общее количество умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, в мире превысило 700 тысяч человек. Об этом 5 августа свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики.

По данным университета на 08:15 мск 5 августа, всего в мире было зафиксировано 700 647 умерших пациентов, смерть которых произошла на фоне осложнений из-за последствий заболевания COVID-19.

Количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 18 540 119.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 августа, общее количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 18 млн. Общее количество погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 688 351 человек.

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