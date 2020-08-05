Москва, , 08:20 — REGNUM Ни один иностранный турист не въезжал в Россию во II квартале 2020 года в связи с введёнными эпидемиологическими ограничениями, сообщили 5 августа в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

«Согласно последним данным Пограничной службы ФСБ России, с туристическими целями Россию во II квартале 2020 года посетили 0 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в первом квартале текущего года туристический поток в Россию сократился на 83,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Вместе с тем во втором квартале 2020 года число въехавших в Россию иностранцев составило 509 тыс. человек, что на 94,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возвращение в Россию туристов с летних курортов может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране и спровоцировать подъём заболеваемости COVID-19.

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