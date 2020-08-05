Пекин, , 08:28 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 51 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 27 активных случаев и ещё 24 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 22 активных случая являются локальными, (выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), остальные пять — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 491.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 047 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 94882, в том числе 1062 — за минувшие сутки.