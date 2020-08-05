Екатеринбург, , 08:26 — REGNUM На народном памятнике Екатеринбурга, Краснознамённой группе, установят не один, а три ордена Ленина. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

В конце 2020 года власти должны приступить к реконструкции шлюзовой камеры на плотине городского пруда. Там разместят памятник, который был варварски снесён в 2013 году. На стеле установят сразу три ордена Ленина.

«Один орден городской и два ордена областных. Также появится надпись «Екатеринбург — город Трудовой доблести», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге организуют площадь Трудовой доблести на Уралмаше.