Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 94 882, в том числе 1062 — за минувшие сутки, сообщили 5 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Выздоровел 67 031 человек, или 70,6% от общего числа заразившихся, скончались 1058 пациентов. Вместе с тем в Казахстане зарегистрировано 8054 случая пневмонии с признаками COVID-19, летальных случаев — 86.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 12 640, Нур-Султане — 12 134, Атырауской области — 10 421 и Карагандинской области — 8988.

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