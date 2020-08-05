Сочи, Краснодарский край, , 08:13 — REGNUM Не менее 98% ожидается загрузка санаторно-курортной отрасли Сочи в августе, сообщили в пресс-службе администрации города. С начала курортного сезона, стартовавшего с 1 июня, город уже принял 680 организованных туристов.

«Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей. Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объёмам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе», — отметила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Крым уровень бронирования отелей и пансионатов на август достиг 90%.