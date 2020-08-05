Пекин, , 08:12 — REGNUM Мавзолей императора Цинь Шихуанди, известный своей Терракотовой армией, посещало около 20 тыс. туристов в день за время летнего пика отпусков и спада эпидемии COVID-19, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Из-за ограничений, вызванных новым коронавирусом, музей приостанавливал свою работу на период с 24 января по 24 марта. Ежедневный поток посетителей был ограничен 8000 гостей по возобновлению работы.

Недавно музей увеличил свою «пропускную способность» до 20 тыс. посетителей в день, что составляет около 30% от максимально возможного потока гостей. Музей по-прежнему требует от гостей бронировать билеты через интернет заранее, а также показывать QR-коды здоровья.

Кроме того, при входе у всех гостей измеряют температуру тела, а самих гостей обязывать носить лицевые маски. Музей является одной из крупнейших туристических достопримечательностей провинции Шэньси на северо-западе Китая. Он принял около 9 млн гостей в 2019 году.