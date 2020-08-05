Нассау, , 08:14 — REGNUM Карантин сроком на две недели из-за увеличения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом вводят на территории Содружества Багамских Островов. Об этом 5 августа сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса.

«Все наши действия в совокупности имеют значение во время этой пандемии. Мы все несем личную и социальную ответственность в борьбе с (SARS-CoV-2)», — также подчеркнул Миннис.

При этом он допустил, что рост выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией начался в начале июля, когда исполнительной властью страны было принято решение об открытии границ в интересах туристической индустрии.

При этом премьер-министр Багамских островов указал, что в случае необходимости срок действия карантинных мер безопасности может быть продлен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент на Багамских островах выявлено в общей сложности 679 случаев заражения коронавирусом при 14 скончавшихся от COVID-19.