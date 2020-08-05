Тюмень, , 08:11 — REGNUM В тюменской областной клинической больнице №2, где образовался очаг коронавирусной инфекции, все госпитализированные пациенты без исключения проверяются на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Заболевшие COVID-19 изолированы и проходят лечение. Определён круг контактных лиц, которые сдали анализы на наличие инфекции. За ними установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В ОКБ №2 проведена дезинфекция.

Обращаемость за экстренной и неотложной помощью в ОКБ №2 составляет более 850 человек в сутки. Для минимизации риска заражения коронавирусом среди больных и сотрудников, в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областной клинической больнице №2 Тюмени выявлен 51 зараженный новым коронавирусом, из них 25 — пациенты.

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