Санкт-Петербург, , 08:15 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обратились к жителям с просьбой о помощи в поисках десятилетней девочки, пропавшей 3 августа в Выборгском районе города.

София Громова ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

София Громова, 2010 года рождения, в понедельник ушла из дома на Малой Озёрной улице, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост 132, полного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые средней длины.

Была одета в черную футболку, черные шорты, розовые тапочки, с собой у девочки была скакалка розового цвета.

Просьба к гражданам, обладающим любой информацией о местонахождении девочки, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам в Петербурге 517−58−02, 573−11−92, 542−02−02.

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