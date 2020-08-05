Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM На утро, 5 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Бурятии составило уже 4287 человек (+24 за последние сутки). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3567 человек (+40 за последние сутки). Новых летальных случаев не зафиксировано. За весь период скончались 44 пациента.

В стационарах республики лечатся 303 больных. Занятость коечного фонда составляет 38,5%. На амбулаторном лечении находятся 373 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 августа в Бурятии было выявлено 25 новых носителей коронавируса.

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