Хабаровск, , 08:11 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о том, какая будет у него зарплата.

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По словам Дегтярёва, заработная плата у него такая же, как и у его предшественника Сергея Фургала и повышать себе её не намерен — «мне кажется, это неэтично».

Врио губернатора сказал, что пользуется кабинетом прежнего главы региона, ездит на тех же автомобилях и даже «охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, вступив в должность губернатора Хабаровского края, Сергей Фургал неоднократно заявлял о сокращении чиновников.