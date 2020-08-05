Мехико, , 08:09 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось за последние сутки на 6148 и составило 449 961. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель 4 августа на своей странице в Twitter.

Также за истекшие 24 часа в стране зарегистрировано 857 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в стране подтверждено 48 869 фактов смерти по этой причине.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Латинская Америка вышла на первое место по количеству смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. На ее территории было зафиксировано более 206 тысяч погибших от COVID-19.

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