Москва, , 08:04 — REGNUM Последствия нового эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ в России будут не такими тяжёлыми, если граждане заблаговременно позаботятся о вакцинации, заявил 5 августа журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если народ будет сознателен в плане прививок, то (будущий эпидсезон — ред.) не должен быть тяжелее, — сказал он. — Все зависит от того, как будет проведена вакцинальная кампания».

Гинцбург добавил, что вакцинация также позволит избежать большого распространения обновлённых штаммов вируса гриппа типов А и В. Старые прививки он назвал непригодными, поскольку они не способны защитить от новых антигенных вариантов штаммов гриппа.

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